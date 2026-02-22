Назван ожидаемый доход Долиной за три концерта в московском баре

Сумма подсчитана при условии аншлага

Фото: Динар Фатыхов

Народная артистка России Лариса Долина заработает почти 3,5 млн рублей на проданных билетах на сольные концерты, которые должны пройти в московском клубе Petter, пишет РИА «Новости». Напомним, что речь идет о выступлениях, запланированных на 26 марта, 25 мая и 26 июля.

Отмечается, что концертная площадка насчитывает 91 место. Самый дешевый билет обойдется зрителям в 9,5 тыс. рублей. В продаже есть места за столиками стоимостью 12,5 тыс. и 15,5 тыс. рублей. Место за баром стоит 15,5 тыс., а самые дорогие продают у сцены по 18,5 тыс.

— Если Долина соберет полный зал, то выручка от продажи билетов составит почти 1,15 млн рублей — без учета расходов на проведение концерта. В случае трех аншлагов Долина сможет заработать около 3,5 млн рублей, — говорится в материале.

При этом до ближайшего концерта остается меньше месяца, а на него продано только 18% всех билетов.

Продолжительность концерта Долиной составит чуть больше часа. Позиции из меню гости покупают отдельно.

Никита Егоров