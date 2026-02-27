Новости экономики

18:06 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк поднял курс евро до 91,3 рубля

17:36, 27.02.2026

Банк России опубликовал официальный курс валют на выходные, с 28 февраля

Центробанк поднял курс евро до 91,3 рубля
Фото: Реальное время

Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные, с 28 февраля. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар подорожал на 0,15 рубля, евро — на 0,27 рубля, а юань — на 0,01.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 77,27 рубля;
  • евро — 91,3 рубля;
  • юань — 11,24 рубля.
Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть546.1
  • Нижнекамскнефтехим79.9
  • Казаньоргсинтез68.4
  • КАМАЗ86.2
  • Нижнекамскшина40.15
  • Таттелеком0.614