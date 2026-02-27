Центробанк поднял курс евро до 91,3 рубля
Банк России опубликовал официальный курс валют на выходные, с 28 февраля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные, с 28 февраля. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.
Доллар подорожал на 0,15 рубля, евро — на 0,27 рубля, а юань — на 0,01.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 77,27 рубля;
- евро — 91,3 рубля;
- юань — 11,24 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».