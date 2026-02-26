Центробанк спрогнозировал возвращение инфляции к 4% во втором полугодии 2026 года

Там пояснили, какие факторы повлияли на перераспределение ценовой динамики в начале 2026-го

Банк России прогнозирует, что устойчивые компоненты инфляции вернутся к целевому уровню 4% во втором полугодии 2026 года. Соответствующий прогноз содержится в материалах регулятора.

При этом устойчивое инфляционное давление, если исключить вклад НДС и волатильных компонентов, оценивается Банком России в диапазоне 4–5%, что соответствует уровням конца 2025 года.

Регулятор скорректировал прогноз средней инфляции на 2026 год — теперь она ожидается в интервале 5,1—5,6%. Для сравнения: по итогам 2025 года инфляция в России составила 5,6%.

В ЦБ пояснили, какие факторы повлияли на перераспределение ценовой динамики в начале 2026 года. Среди них — низкие темпы роста цен на плодоовощную продукцию в конце прошлого года, перенос повышения НДС, а также индексация тарифов на коммунальные услуги в текущем году.

Согласно прогнозу, с 2027 года годовая инфляция должна стабилизироваться на целевом уровне 4%.

Ранее в разговоре с «Реальным временем» аналитики назвали снижение ключевой ставки до 15,5% «противоречащим» и идущим вразрез с макроэкономическими показателями. «При принятии решений просматривается избирательность в трактовке экономических сигналов. Значительная часть релевантной статистической информации, доступной на момент принятия решений, фактически не была учтена», — указал главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.



