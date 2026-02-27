Доходы местных бюджетов Татарстана за январь составили 14,6 млрд рублей

Это составляет 7,4% к годовым плановым назначениям

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

За январь 2026 года в консолидированные бюджеты районов и городских округов мобилизованы доходы в сумме 14,6 млрд рублей. Это составляет 7,4% к годовым плановым назначениям, сообщил министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов.

Он подчеркнул, что поступившие за январь доходы, в сочетании с остатками средств на начало года, обеспечили выполнение расходных обязательств бюджетов. Все социально значимые расходы произведены в полном объеме и своевременно. Запланированные первоочередные расходы местных бюджетов профинансированы в достаточном объеме.

По итогам января 2026 года расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Татарстана исполнены в объеме 20,2 млрд рублей. Этот показатель на 5% превышает уровень аналогичного периода 2025 года.

Напомним, Иннополис увеличил муниципальный бюджет до 383,8 млн рублей. Ранее бюджет города на 2026 год составлял 377,5 млн рублей.

Рената Валеева