Новости экономики

04:44 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Доходы местных бюджетов Татарстана за январь составили 14,6 млрд рублей

20:12, 27.02.2026

Это составляет 7,4% к годовым плановым назначениям

Доходы местных бюджетов Татарстана за январь составили 14,6 млрд рублей
Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

За январь 2026 года в консолидированные бюджеты районов и городских округов мобилизованы доходы в сумме 14,6 млрд рублей. Это составляет 7,4% к годовым плановым назначениям, сообщил министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов.

Он подчеркнул, что поступившие за январь доходы, в сочетании с остатками средств на начало года, обеспечили выполнение расходных обязательств бюджетов. Все социально значимые расходы произведены в полном объеме и своевременно. Запланированные первоочередные расходы местных бюджетов профинансированы в достаточном объеме.

По итогам января 2026 года расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Татарстана исполнены в объеме 20,2 млрд рублей. Этот показатель на 5% превышает уровень аналогичного периода 2025 года.

Напомним, Иннополис увеличил муниципальный бюджет до 383,8 млн рублей. Ранее бюджет города на 2026 год составлял 377,5 млн рублей.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБюджет Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть543
  • Нижнекамскнефтехим79.8
  • Казаньоргсинтез67.9
  • КАМАЗ86.2
  • Нижнекамскшина40.15
  • Таттелеком0.612