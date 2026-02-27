Международные резервы России снизились до $797,2 млрд по состоянию на 20 февраля
За прошедшую неделю, с 13 февраля, резервы сократились на $8,9 млрд
Международные резервы Российской Федерации на 20 февраля 2024 года составили $797,2 млрд. Об этом сообщили в Банке России.
За прошедшую неделю, с 13 февраля, резервы сократились на $8,9 млрд, с $806,1 млрд.
На начало февраля, 1 февраля, международные резервы РФ оценивались в $833,6 млрд, что значительно выше показателя на 1 января — $754,9 млрд.
Международные резервы представляют собой совокупность высоколиквидных финансовых активов, находящихся в распоряжении Банка России и правительства РФ. В их состав входят активы в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР) МВФ, резервная позиция в МВФ и другие резервные активы. Эти средства используются для обеспечения финансовой стабильности страны и выполнения международных обязательств.
