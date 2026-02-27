Новости экономики

18:06 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Международные резервы России снизились до $797,2 млрд по состоянию на 20 февраля

16:29, 27.02.2026

За прошедшую неделю, с 13 февраля, резервы сократились на $8,9 млрд

Международные резервы России снизились до $797,2 млрд по состоянию на 20 февраля
Фото: Pepi Stojanovski на Unsplash

Международные резервы Российской Федерации на 20 февраля 2024 года составили $797,2 млрд. Об этом сообщили в Банке России.

За прошедшую неделю, с 13 февраля, резервы сократились на $8,9 млрд, с $806,1 млрд.

На начало февраля, 1 февраля, международные резервы РФ оценивались в $833,6 млрд, что значительно выше показателя на 1 января — $754,9 млрд.

Международные резервы представляют собой совокупность высоколиквидных финансовых активов, находящихся в распоряжении Банка России и правительства РФ. В их состав входят активы в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР) МВФ, резервная позиция в МВФ и другие резервные активы. Эти средства используются для обеспечения финансовой стабильности страны и выполнения международных обязательств.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть546.1
  • Нижнекамскнефтехим79.9
  • Казаньоргсинтез68.4
  • КАМАЗ86.2
  • Нижнекамскшина40.15
  • Таттелеком0.614