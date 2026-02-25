Минфин: Россия перевыполнит план по доходам от приватизации

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов

Россия перевыполнит годовой план по доходам от приватизации в размере 100 млрд рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». По словам главы Минфина, итоговая сумма будет в разы выше запланированной.

В числе ключевых потенциальных сделок — реализация компании «Южуралзолото» (ЮГК). Министр отметил, что решение по продаже актива могут принять уже в ближайшие пару недель. Минфин подготовил соответствующий доклад для правительства с предложением реализовать весь комплексный актив. Средства, полученные от продажи, будут направлены через бюджет на решение первоочередных задач, поставленных президентом.

29 января 2025 года замминистра финансов РФ Алексей Моисеев подтвердил, что все необходимые документы по продаже ЮГК подготовлены и находятся на рассмотрении правительства.

Напомним, 11 июля 2025 года суд обратил «Южуралзолото» в государственную собственность. Разбирательство проходило в закрытом режиме и заняло всего два рабочих дня. В доход государства были обращены акции ЮГК, а также 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК».



Рената Валеева