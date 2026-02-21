В Татарстане за январь выдали более 1,8 тысячи льготных ипотек — регион в лидерах

Общий объем кредитования с господдержкой в стране составил 273,56 млрд рублей, что на 58% меньше декабрьского показателя

Фото: Максим Платонов

В январе 2026 года, по сравнению с предыдущим месяцем, количество выданных кредитов в России сократилось на 58% — с 113,57 тысячи до 47,23 тысячи. При этом в годовом выражении зафиксирован рост на 208% по сравнению с январем 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Татарстан вошел в пятерку лидеров по объемам выдачи, оформив 1,82 тысячи кредитов на общую сумму 10,47 миллиарда рублей. Лидером по объемам выдачи льготных ипотек стала Москва, где было оформлено 4,1 тысячи кредитов на сумму 35,14 миллиарда рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Общий объем кредитования с господдержкой в стране составил 273,56 миллиарда рублей, что также на 58% меньше декабрьского показателя. Однако по сравнению с январем прошлого года этот показатель вырос в 3,16 раза. Средняя сумма льготной ипотеки в январе достигла 5,79 миллиона рублей, а средний срок кредитования составил 329 месяцев, практически не изменившись по сравнению с декабрем.

Напомним, что Татарстан также попал в топ-5 субъектов России по объемам ипотечного кредитования в январе.

Наталья Жирнова