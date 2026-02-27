Новости экономики

Иннополис увеличил муниципальный бюджет до 383,8 млн рублей

10:11, 27.02.2026

Совет муниципалитета изменил показатели решения от 17 декабря 2025 года №7-37

Фото: Артем Дергунов

Совет муниципального образования «город Иннополис» внес изменения в решение от 17 декабря 2025 года №7-37 «О принятии бюджета муниципального образования «город Иннополис» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Документ находится на сайте официально опубликованных правовых актов.

Ранее бюджет Иннополиса на 2026 год составлял 377,5 млн рублей.

Согласно документу, бюджет был увеличен до 383,8 млн рублей. Основным источником доходов станет налог на доходы физических лиц, который в 2026 году достигнет 360 млн рублей.

Ариана Ранцева

ЭкономикаОбществоВласть Татарстан

