Минфин Татарстана приступил к подготовке бюджета на трехлетний период

График подготовки документов направлен в Министерство экономики для согласования

Фото: Роман Хасаев

В Министерстве финансов Татарстана началась работа по формированию проекта бюджета на предстоящий трехлетний период, сообщает пресс-служба министерства.

Ежегодно до 15 марта Минфин совместно с Министерством экономики Татарстана утверждает график подготовки и рассмотрения проектов законов, документов и материалов, необходимых для составления бюджета республики на очередной финансовый год и плановый период.

График включает основные этапы, сроки и мероприятия по взаимодействию органов исполнительной власти.

В настоящее время документ разработан и направлен на согласование в Министерство экономики Татарстана.

Ариана Ранцева