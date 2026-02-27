Минфин Татарстана приступил к подготовке бюджета на трехлетний период
График подготовки документов направлен в Министерство экономики для согласования
В Министерстве финансов Татарстана началась работа по формированию проекта бюджета на предстоящий трехлетний период, сообщает пресс-служба министерства.
Ежегодно до 15 марта Минфин совместно с Министерством экономики Татарстана утверждает график подготовки и рассмотрения проектов законов, документов и материалов, необходимых для составления бюджета республики на очередной финансовый год и плановый период.
График включает основные этапы, сроки и мероприятия по взаимодействию органов исполнительной власти.
В настоящее время документ разработан и направлен на согласование в Министерство экономики Татарстана.
Ранее «Реальное время» писало, что депутаты утвердили бюджет Казани на 2026 год — он составит более 60 млрд рублей.
