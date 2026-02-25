Средняя ставка по вкладам снизилась до 14,26%

Во второй декаде февраля 2026 года показатель оказался ниже значений января и начала февраля

Фото: Динар Фатыхов

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде февраля 2026 года составила 14,26% годовых. Об этом сообщается в материалах Банка России.

По данным регулятора, в третьей декаде января показатель находился на уровне 14,57%, в первой декаде февраля — 14,49%.

При расчете учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. Банк России не принимает во внимание вклады с капитализацией процентов, а также продукты с дополнительными условиями, включая приобретение инвестиционных паев, открытие инвестиционного счета или оформление программ инвестиционного и накопительного страхования жизни. Кроме того, в расчет не включаются вклады со сроком, разделенным на периоды с различными ставками.

Ранее «Реальное время» писало, что в первой декаде января ставка находилась на уровне 15,1% годовых, а во второй декаде снизилась до 14,88% годовых.

Ариана Ранцева