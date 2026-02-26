В Казани раскрываемость убийств, изнасилований и разбоев достигла 100%

Общий уровень преступности в городе снизился на 25%, отчитались в МВД

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2025 года в Казани зафиксировано улучшение криминогенной обстановки: общий уровень преступности в городе снизился на 25%. Об этом на отчетной сессии Казгордумы сообщил начальник Управления МВД России по Казани Ринат Габитов.



Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул роль системы видеонаблюдения «Безопасный город, безопасный двор», которая стала неотъемлемой частью профилактики и раскрытия правонарушений. Расширение сети камер и интеграция аналитических инструментов, как отметил мэр, позволяют быстрее реагировать на происшествия.

Одним из ключевых вызовов последних лет мэр назвал дистанционные мошенничества и киберпреступления. Он сообщил, что жители республики потеряли из‑за действий мошенников 6 млрд рублей.

Ринат Габитов представил детализированную статистику работы полиции за год:

раскрыто порядка 8 000 преступлений;

раскрываемость убийств, изнасилований и разбоев достигла 100%;

тяжкие и особо тяжкие преступления составляют 40% от общего массива, но наблюдается снижение числа угонов, краж и общеуголовных мошенничеств;

дежурные части обработали более 300 000 обращений граждан;

подразделения ведомства оказали 900 000 госуслуг.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Впервые за пять лет зафиксировано снижение активности дистанционных мошенников на 27%. За год зарегистрировано более 11 000 IT‑преступлений. По данным фактам задержано 1 300 человек и возбуждено 130 уголовных дел.

В Татарстане продолжает сокращаться общее число преступлений: их стало меньше почти на 16%. Особенно «притихли» мигранты — преступность среди них составила всего 4% от общей массы. Подробнее — в материале.

Рената Валеева