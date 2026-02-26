Новости общества

В Татарстане одобрили проект реставрации театра оперы и балета имени Мусы Джалиля

20:15, 26.02.2026

На работы планировали выделить 163 млн рублей

Фото: предоставлено Ильей Евлампиевым

В Татарстане получено положительное заключение государственной экспертизы на работы по сохранению объекта культурного наследия — здания Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Об этом сказано на сайте ГИС ЕГРЗ. Историческое здание, построенное в 1956 году, расположено по адресу: площадь Свободы, 2.

Застройщиком выступит сам театр, а техническим заказчиком — ГКУ «Главинвестстрой РТ». Финансирование работ будет осуществляться из регионального бюджета: на реставрацию выделено 163 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на портале госзакупок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках реставрации планируется удалить поврежденную штукатурку, устранить трещины на фасаде и покрасить его, восстановить двери и обновить систему пожаротушения.

Работы планируется завершить до 31мая 2026 года.

Рената Валеева

