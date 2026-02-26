«Радиостанция Судного дня» передала два новых сигнала

Слова «майностяг» и «коварный» были зафиксированы в четверг в 12:32 и 13:55 мск

В эфире военной радиостанции УВБ‑76, известной также как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», прозвучали новые сигналы. Слова «майностяг» и «коварный» были зафиксированы в четверг в 12:32 и 13:55 мск соответственно.

Предыдущим сигналом стало слово «корукский», прозвучавшее в эфире 23 февраля, указано в телеграм‑канале «УВБ‑76 логи».

УВБ‑76 была создана в 1970‑х годах. Большую часть времени станция транслирует короткий монотонный жужжащий сигнал — именно из‑за него она получила прозвище «Жужжалка».



Рената Валеева