США продлили срок переговоров с «Лукойлом» по зарубежным активам до 1 апреля

Санкции против российского нефтяного гиганта были введены администрацией США в прошлом году

Фото: Реальное время

Соединенные Штаты продлили срок действия разрешения для компаний на переговоры с «Лукойлом» относительно его международных активов. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, новый дедлайн установлен на 1 апреля. Ранее крайний срок приходился на конец февраля.

Санкции против российского нефтяного гиганта были введены администрацией США в прошлом году. После этого «Лукойл» начал процесс продажи своих зарубежных активов, что потребовало согласования с международными регуляторами и поиска потенциальных покупателей.

В январе стало известно, что американская энергетическая корпорация Chevron совместно с инвестиционной группой Quantum Energy Partners планирует сделку по разделу и долгосрочному управлению международными активами российской компании «Лукойл». Совместная заявка охватывает весь портфель зарубежных проектов компании, стоимость которых оценивается в $22 миллиарда.



Рената Валеева