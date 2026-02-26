ОАЭ выдали России организатора финансовой пирамиды Life is Good

Более 18 тыс. человек вложили свыше 15 млрд рублей

ОАЭ экстрадировали в Россию одного из организаторов финансовой пирамиды Life is Good. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В аэропорту Дубая разыскиваемого по линии Интерпола россиянина передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН России. В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о Сергее Санникове.

По данным МВД, с 2014 года в девяти регионах действовала сеть под брендом «Лайф из Гуд». Потерпевшим признан 221 человек, ущерб превысил 280 млн рублей. Более 18 тыс. человек вложили свыше 15 млрд рублей, из них 2 млрд рублей, по версии следствия, были присвоены. Уголовное дело возбуждено в 2023 году. В международный розыск фигуранта объявили в феврале 2024 года, задержали в декабре в ОАЭ.

Ранее «Реальное время» писало, что Банк России предупреждает о рисках, связанных с участием в проекте Deep Cashback (DCB). Регулятор выявил в его деятельности признаки финансовой пирамиды.



Ариана Ранцева