Financial Times: отправляемые Киеву БПЛА устаревают до прибытия в страну

Из-за сложности адаптации к текущим условиям западные дроны не используются по назначению, а разбираются на запчасти

Фото: Динар Фатыхов

Западные беспилотные летательные аппараты, поставляемые Украине в рамках программ военной помощи, зачастую оказываются технологически устаревшими к моменту их фактического прибытия в зону боевых действий. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди украинских командиров и инженеров специализированных подразделений.

Значительная часть импортной техники требует глубокой модернизации и переделки программного обеспечения перед непосредственным применением. В ряде случаев из-за сложности адаптации к текущим условиям радиоэлектронной борьбы западные дроны не используются по назначению, а разбираются на запчасти. По данным издания, эффективность работы квадрокоптеров и ударных систем сегодня критически зависит от безопасных каналов связи и возможности оперативного обновления софта, причем требования к этим параметрам могут меняться в течение нескольких дней или недель.

20 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия сохраняет численное превосходство в живой силе и вооружении над украинской армией. Его слова передают «Ведомости». По его мнению этот разрыв останется неизменным вне зависимости от формирования новых пакетов западной поддержки.

Рената Валеева