В Татарстане утвердили выплаты в 30 тысяч для директоров школ и колледжей за учителей-победителей

Финансирование выплат будет осуществляться в рамках бюджета республики

Фото: Артем Дергунов

Кабмин Татарстана принял постановление о единовременных выплатах руководителям образовательных организаций. Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов республики, подписал премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно постановлению, директора школ, в которых работают учителя — победители конкурса на присуждение премий лучшим педагогам Татарстана за 2025 год, получат единовременную премию в размере 30 тыс. рублей. Мера распространяется на руководителей образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. Право на получение выплаты будет у директора, если его педагоги стали победителями профессионального конкурса.



Финансирование выплат будет осуществляться в рамках бюджета Татарстана на 2026 год.

Напомним, в Татарстане планируют запустить проект «Физико-химический прорыв». Соответствующую инициативу раис республики Рустам Минниханов обсудил с сотрудниками РАН.

Рената Валеева