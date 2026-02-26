СИБУР прошел пик финансирования инвестпроектов: в 2025 году вложения достигли 483 млрд рублей

Капитальные затраты группы за отчетный период увеличились на 26,7% — до 355,6 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Группа «СИБУР» в 2025 году достигла пика финансирования инвестиционных проектов, вложив 483 млрд рублей, о чем сообщается в отчете компании по МСФО. Капитальные затраты группы за отчетный период увеличились на 26,7% — до 355,6 млрд рублей. С учетом вкладов в уставный капитал совместных предприятий показатель достиг 483 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает уровень 2024 года. Всего с 2010 года компания инвестировала в развитие производства около 2 трлн рублей.

Рост финансирования капиталовложений привел к увеличению долговой нагрузки в отчетном году. При этом на конец 2025 года в составе внеоборотных активов сохраняется значительная доля капитальных вложений в объекты незавершенного строительства и взносов в капитал совместных предприятий — 851 млрд рублей. В компании подчеркивают, что эти вложения формируют основу для роста операционных показателей после ввода объектов в эксплуатацию.

В рамках инвестпрограммы 2025 года СИБУР ввел в эксплуатацию объекты общей стоимостью 408 млрд рублей. Среди ключевых достижений — запуск установки по производству этилена (ЭП‑600) на «Нижнекамскнефтехиме». Производство было запущено в условиях отсутствия западных лицензиаров и вышло на стабильный технологический режим.

Реальное время / realnoevremya.ru

Еще одним важным проектом стала реализация установки по производству гексена мощностью 50 тыс. тонн. Это единственная в стране установка, созданная на базе собственной технологии компании. Она представляет собой полностью самостоятельную разработку — от научных исследований до проектирования и промышленной реализации. Мощности установки позволяют обеспечить выпуск более 3 млн тонн полиэтилена премиальных марок, что закрывает потребности рынка РФ и СНГ.

Кроме того, завершено строительство Лушниковской парогазовой установки (ПГУ) на «Казаньоргсинтезе». Запуск новой установки позволит сократить выбросы углекислого газа на 3% за счет вовлечения вторичного энергоресурса, а также повысить энергоэффективность энергопроизводства предприятия на 15%.

Во второй половине 2026 года, как анонсируют в компании, начнется постепенный переход инвестпроектов в стадию эксплуатации.

Рената Валеева