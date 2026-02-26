Главу Набережно-Морквашского поселения в Татарстане лишили полномочий из-за активов супруги

Женщина владела и пользовалась финансовыми инструментами 27 иностранных компаний

Фото: Мария Зверева

Верхнеуслонский райсуд Татарстана удовлетворил иск прокуратуры района о прекращении полномочий главы Набережно‑Морквашского сельского поселения Ильнура Гаязова в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

В ходе проверки выяснилось, что его супруга владела и пользовалась финансовыми инструментами 27 иностранных компаний. Общая сумма оборота акций в 2024 году составила 24 млн рублей.

После выявления нарушений прокуратура внесла в адрес Совета муниципального района представление. В нем содержались требования об устранении выявленных нарушений. К должностному лицу было применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения. Однако владение и пользование иностранными финансовыми инструментами — безусловное основание для прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность. С учетом этого прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением.

Суд согласился с доводами надзорного органа и удовлетворил заявленные требования.



24 февраля стало известно, что начальник отдела ЖКХ аппарата Кабмина Татарстана Фаиль Салихов уволен из‑за утраты доверия. По решению суда он отправлен под домашний арест до 5 апреля по обвинению в посредничестве во взяточничестве на сумму 2,5 млн рублей. Сам Салихов признал вину частично.

Рената Валеева