Госдума приняла закон о запрете экстрадиции иностранцев, служивших в ВС РФ

Законопроект был внесен правительством

Фото: Артем Дергунов

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о запрете выдачи в другие страны для уголовного преследования иностранцев, проходящих или проходивших службу по контракту в Вооруженных силах России и участвовавших в боевых действиях. Об этом сообщается на официальном сайте палаты.

Законопроект был внесен правительством. Согласно новым нормам, отказ будет возможен, если запрос касается иностранного гражданина или лица без гражданства, который проходит либо проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ либо в иных воинских формированиях и принимал участие в боевых действиях.

Закон вступит в силу после подписания президентом и официального опубликования.

Рената Валеева