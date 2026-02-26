Госдума утвердила обязательную геномную регистрацию для военнослужащих

Законопроект принят во втором и третьем чтениях

Фото: Артем Дергунов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о введении обязательной геномной регистрации для ряда категорий военнослужащих, сотрудников Росгвардии, полиции и госслужащих.

Согласно документу, обязательной государственной геномной регистрации будут подлежать:

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, а также граждане, призванные на военную службу по мобилизации;

военнослужащие войск нацгвардии, направляемые для участия в боевых действиях и контртеррористических операциях;

добровольцы, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС РФ;

сотрудники органов внутренних дел, направляемые для участия в контртеррористических операциях;

федеральные государственные гражданские служащие и работники органов, объединений, соединений, воинских частей и организаций ВС РФ и войск нацгвардии, направляемые для обеспечения выполнения боевых задач в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, вооруженных конфликтов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Законопроект также определяет органы, ответственные за проведение обязательной регистрации указанных категорий лиц, и регламентирует порядок получения биологического материала в рамках этой процедуры. Кроме того, в документе закреплены сроки хранения геномной информации, а также условия и сроки ее уничтожения — в том числе по заявлению самих граждан, прошедших регистрацию.

Ранее стало известно, что Татарстан готов принять законопроект о бесплатном предоставлении земли участникам СВО.

Рената Валеева