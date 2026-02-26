В Афганистане заявили о начале операции возмездия против Пакистана

Ранее Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях — погибли пять учеников

Вооруженные силы Афганистана начали военную операцию в ответ на бомбардировки со стороны ВВС Пакистана, заявил представитель 201‑го армейского корпуса «Халид ибн Валид» в беседе с телеграм‑каналом TOLOnewsPlus. По его словам, ответные атаки афганских правительственных сил на пакистанские позиции в восточных провинциях уже привели к захвату трех постов противника.

Операция развернута в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов. Ее старт последовал после того, как в субботу вечером Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика. В результате атаки погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.

По данным министерства просвещения Афганистана, под обломками разрушенного в ходе бомбардировки медресе погибли пять учеников — три мальчика и две девочки. Авиаудар был нанесен в дни священного для мусульман всего мира месяца Рамадан.



