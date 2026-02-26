Режим «Ковер» в Шереметьево привел к задержкам казанских рейсов

До 13 выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Фото: Мария Зверева

По данным онлайн‑табло Казанского аэропорта, наблюдаются задержки авиарейсов между Казанью и Москвой. Рейс из Шереметьево в Казань перенесен на 20:55, а прибытие другого самолета из Москвы ожидается в 22:30 вместо 21:30. Более чем на час также откладывается вылет из Казани в аэропорт Шереметьево, который изначально был запланирован на 22:25.

Ситуация с авиасообщением связана с временными ограничениями, введенными в столичных аэропортах. Ранее Росавиация закрыла аэропорты Жуковский, Домодедово, Внуково и Шереметьево. С 17:47 мск все ограничения были сняты, однако уже с 20:37 мск аэропорт Шереметьево ввел режим «Ковер».

На фоне этих событий Минобороны России сообщило о работе сил ПВО. В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона. Кроме того, за последние три часа силами ПВО было сбито 13 беспилотников на подлете к Москве.



Рената Валеева