Елабужский район Татарстана выделит 170 млн рублей на пропаганду ЗОЖ

Одна из целей программы — увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни населения до 67 лет

Фото: Динар Фатыхов

Власти Елабуги утвердили трехлетнюю программу по формированию здорового образа жизни и снижению употребления алкоголя, в том числе пива, на 2026—2028 годы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Общий бюджет программы составит 170 млн рублей. Большая часть средств будет выделена из местного бюджета. Распределение финансирования по годам следующее:

в 2026 году — 55 млн рублей;

в 2027 году — 57 млн;

в 2028 году — 59 млн.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Одна из ключевых целей программы — увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни населения до 67 лет.

Татарстан вошел в топ-5 регионов с самым значительным ростом приверженности ЗОЖ. Лидерами рейтинга по-прежнему остаются регионы Северного Кавказа: первую строчку девять раз подряд занял Дагестан, следом расположились Чечня и Ингушетия.

Рената Валеева