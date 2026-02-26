Гендиректор ВЭФ покинул пост после обнародования документов о его контактах с Эпштейном

Бренде несколько раз ужинал с осужденным финансистом в его доме в Нью‑Йорке

Гендиректор Всемирного экономического форума (ВЭФ) Берге Бренде подал в отставку после публикации документов Министерства юстиции США, в которых упоминаются его встречи и переписка с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Bloomberg.

В своем заявлении об уходе Бренде не указал, что его решение связано с Эпштейном. «После тщательного обдумывания я решил уйти с поста президента и генерального директора Всемирного экономического форума», — заявил экономист. Ранее против него было начато внутреннее расследование.

Из файлов, опубликованных Минюстом США в рамках «Акта о прозрачности» (Epstein Files Transparency Act, EFTA), стало известно, что Бренде несколько раз ужинал с Эпштейном в его доме в Нью‑Йорке. По словам экс‑главы ВЭФ, первый ужин состоялся по приглашению норвежского дипломата, а последующие встречи проходили в присутствии других дипломатов и бизнес‑лидеров. Бренде также уточнил, что помимо этих ужинов его контакты с финансистом ограничились «несколькими электронными письмами и СМС‑сообщениями».

Временным преемником Берге Бренде на посту президента и генерального директора ВЭФ станет Алоис Цвинги — управляющий директор и член правления Давосского форума.

Дело Джеффри Эпштейна получило широкую огласку после его повторного ареста в 2019 году по обвинению в торговле людьми и вовлечении их в проституцию. Ранее, в 2008 году, финансист признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Он покончил с собой, не дожидаясь решения суда. Минюст США поэтапно обнародовал материалы по делу Эпштейна, в частности 30 января были опубликованы 3 млн страниц документов, более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков.

Публикация файлов по делу Эпштейна спровоцировала серию отставок и расследований. Например, британский экс‑принц Эндрю был лишен титулов на фоне расследования его связей с финансистом. По данным Axios, на середину февраля как минимум 11 человек лишились высокопоставленных должностей из‑за упоминания в файлах Эпштейна.



Рената Валеева