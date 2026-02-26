Уборка снега с крыш в Татарстане обернулась травмами для 17 человек за месяц

Среди диагнозов — переломы позвоночника, рук и ног, а также черепно‑мозговые травмы

Фото: Динар Фатыхов

За последний месяц в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) поступили 17 человек с травмами, полученными в результате падений с крыш во время уборки снега. Об этом сообщили в пресс‑службе медицинского учреждения.

Чаще всего люди падали, когда очищали крыши своих домов от снега либо снимали новогодние украшения. Среди диагнозов — переломы позвоночника, рук и ног, а также черепно‑мозговые травмы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В качестве примера в РКБ привели случай 64‑летнего жителя Казани, который сейчас находится в нейрохирургическом отделении №2. Мужчина получил травмы из‑за пренебрежения техникой безопасности во время уборки снега с крыши. Медики провели операцию на двух позвонках. По прогнозам врачей, процесс восстановления займет около года — пациенту предстоит длительный реабилитационный период.

Напомним, прокуратура Татарстана провела проверки по фактам обрушения кровель жилых домов, детского сада, техникума и сельхозсооружений в нескольких районах республики. По итогам проверок в отношении ответственных лиц возбуждены уголовные и административные дела.



Рената Валеева