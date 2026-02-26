Иран предложил США временно заморозить обогащение урана

Инициатива не означает отказа от суверенного права Ирана на обогащение урана

Фото: Мария Зверева

Иран на переговорах с США выступил с предложением временно заморозить обогащение урана на ограниченный период. Об этом сообщил иранский источник в беседе с телеканалом Al Jazeera.

В заявлении подчеркивается, что инициатива не означает отказа от суверенного права Ирана на обогащение урана, речь идет исключительно о временной мере на оговоренный срок.

В июле министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия обладает технологическими возможностями для обеднения урана и готова предоставить соответствующие услуги Ирану. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что речь идет не о посредничестве, а о прямых услугах, предусмотренных еще Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Рената Валеева