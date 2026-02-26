В Кукморе суд взыскал в пользу потребителя более 270 тысяч рублей

Гражданин оформил кредитный договор и одновременно заключил опционный договор на сумму 150 тыс. рублей, а позже решил от него отказаться

Фото: Динар Фатыхов

Кукморский райсуд Татарстана удовлетворил иск потребителя против ООО «Приоритет‑Авто»: с компании взыскано 273,9 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее гражданин Р. оформил кредитный договор в КБ «Локо‑Банк» и одновременно заключил с ООО «Приоритет‑Авто» опционный договор на сумму 150 тыс. рублей. Деньги были перечислены на счет исполнителя услуг.

Позже потребитель решил отказаться от договора — и воспользовался правом, закрепленным в ст. 32 Закона «О защите прав потребителей». Он направил компании заявление о расторжении соглашения и возврате средств. Однако урегулировать спор в досудебном порядке не удалось.

Гражданин Р. обратился в суд. Эксперты подтвердили: требования истца законны и обоснованы. Суд установил, что ООО «Приоритет‑Авто» нарушило права потребителя. В итоге требования гражданина Р. были удовлетворены полностью — с компании взыскали стоимость оплаченных услуг, компенсацию морального вреда, штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.

Ранее суд Татарстана удовлетворил иск Роспотребнадзора по республике в интересах жителя Казани к ООО «Эдэкс». С организации взыскали более 350 тыс. рублей из‑за неоказания услуг по онлайн‑обучению и затягивания возврата денег.



Рената Валеева