Завод по производству мороженого получил заключение на строительство в Зеленодольском районе

17:38, 26.02.2026

Застройщиком выступает ООО «Фабрика мороженого «Славица»

Фото: Максим Платонов

Завод по производству мороженого получит площадку в Зеленодольском районе Татарстана — проект прошел необходимую экспертизу и получил положительное заключение. Объект капстроительства расположится в Осиновском сельском поселении, указано на сайте ГИС ЕГРЗ.

Застройщиком выступает ООО «Фабрика мороженого «Славица» — компания с официальной регистрацией в Зеленодольске (ул. Сайдашева, 11б, офис 12). Экспертиза оценивала проектную документацию и результаты инженерных изысканий, связанных со строительством нового производства.

Напомним, в июне 2026 года в Зеленодольском районе состоялось торжественное начало строительства фабрики мороженого «Славица». В церемонии участвовал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Рената Валеева

