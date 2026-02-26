Завод по производству мороженого получил заключение на строительство в Зеленодольском районе
Застройщиком выступает ООО «Фабрика мороженого «Славица»
Завод по производству мороженого получит площадку в Зеленодольском районе Татарстана — проект прошел необходимую экспертизу и получил положительное заключение. Объект капстроительства расположится в Осиновском сельском поселении, указано на сайте ГИС ЕГРЗ.
Застройщиком выступает ООО «Фабрика мороженого «Славица» — компания с официальной регистрацией в Зеленодольске (ул. Сайдашева, 11б, офис 12). Экспертиза оценивала проектную документацию и результаты инженерных изысканий, связанных со строительством нового производства.
Напомним, в июне 2026 года в Зеленодольском районе состоялось торжественное начало строительства фабрики мороженого «Славица». В церемонии участвовал раис Татарстана Рустам Минниханов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».