Россия передала Украине тела одной тысячи погибших военнослужащих

В ответ РФ получила тела 35 солдат

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил о проведении очередного этапа передачи тел погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Российская сторона передала Киеву тела 1 тыс. погибших военных, получив в ответ тела 35 российских воинов. Информация об этом появилась в телеграм-канале.

Согласно сведениям МИД РФ, представленным в начале февраля, суммарно с июня 2025 года российская сторона передала украинской стороне более 12 тыс. тел военнослужащих, тогда как от Киева за аналогичный период было получено более 200 тел.



В конце августа 2025 года глава российской переговорной группы с Украиной заявлял об истощении «обменного фонда» украинской стороны.

Рената Валеева