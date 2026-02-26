Гидрометцентр Татарстана спрогнозировал плюсовую температуру в воскресенье, 1 марта

Синоптики предупреждают о формировании снежной каши

Фото: Артем Дергунов

В прошедшие сутки метеорологические условия в Татарстане определялись влиянием периферии южного циклона, что сопровождалось снегом на большей части территории и ночным понижением температуры до -13 градусов. Однако, по официальным данным Гидрометцентра, в период с 27 февраля по 1 марта регион перейдет под управление ложбины северо-западного циклона и его атмосферных фронтов.

Уже завтра, 27 февраля, ожидается постепенное повышение температурного фона: ночью столбики термометров покажут до -11 градусов, а днем поднимутся от -2 до -7 градусов. В субботу, 28 февраля, прогнозируются снег и слабая метель при дневной температуре до -6 градусов.

В воскресенье, 1 марта, дневная температура воздуха может достигнуть отметки +1 градус, в связи с чем снег местами будет переходить в мокрый снег. Такие метеоусловия неизбежно приведут к осложнению ситуации на дорогах: синоптики предупреждают о формировании снежной каши и сильной гололедице.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно предварительному прогнозу ведомства, начало следующей недели также пройдет под влиянием активного атмосферного вихря, который обеспечит существенные осадки в виде мокрого снега при сохранении температурного режима в диапазоне от -6 градусов ночью до +1 градуса в дневные часы.

Рената Валеева