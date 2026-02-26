Хуснуллин: ПФО оказался в тройке лидеров по вводу нежилой недвижимости

Особенно заметный прирост зафиксирован в сегменте административных зданий

Фото: Артем Дергунов

Объем ввода коммерческой недвижимости в России в 2025 году вырос относительно 2024 года на треть — до 1 млн квадратных метров, сообщил вице‑премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, всего за год было сдано 41,5 млн квадратных метров нежилой недвижимости, что на 8% больше, чем годом ранее. Данные приводятся на сайте правительства.

Наибольшая доля в структуре ввода приходится на коммерческие здания — 12,6 млн кв. м, рост за год составил 32,7%. Особенно заметный прирост зафиксирован в сегменте административных зданий: их ввод увеличился на 50,3%, до 1,9 млн кв. м. Положительную динамику также показали сельскохозяйственные объекты (+8,2%, 4,6 млн кв. м) и промышленные постройки (+3,4%, 6,8 млн кв. м).

Среди федеральных округов лидерами по объему ввода нежилой недвижимости в 2025 году стали:

Центральный федеральный округ — 14,6 млн кв. м;

Приволжский федеральный округ — 7,3 млн кв. м;

Южный федеральный округ — 4,4 млн кв. м.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В целом по стране в 2025 году было выдано 26,2 тысячи разрешений на строительство нежилых зданий общей площадью 65,5 млн кв. м. На конец года площадь строящихся нежилых объектов по действующим разрешениям достигла 186,2 млн кв. м — это примерно на 10% больше показателя предыдущего года.

Рената Валеева