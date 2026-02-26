В аэропорту Казани с 31 марта появится курительная кабина — ее установят по просьбам пассажиров

Впервые ее пообещали установить еще пять лет назад

Фото: Максим Платонов

С 31 марта в Казани появится курительная кабина. Об этом сообщили в пресс‑службе воздушной гавани в своем телеграм‑канале.

Кабину установят на первом этаже терминала 1А, в секторе ожидания вылета международных рейсов. Внутри смонтируют мощную вытяжную систему: благодаря ей некурящие пассажиры не почувствуют дискомфорта от соседства с курящими.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Инициатива реализована по многочисленным отзывам посетителей аэропорта. Пассажиры отмечали, что наличие специально оборудованного места для курения повышает уровень комфорта во время ожидания рейса.

Впервые о планах установить курительные кабины в этом аэропорту заговорили еще в 2021 году. Тогда, согласно данным сайта госзакупок и техническому заданию, кабину предполагалось разместить в зале ожидания вылета международных авиарейсов на втором этаже. По проекту она должна была вмещать до 12 человек и быть доступной для пассажиров международных рейсов.



Рената Валеева