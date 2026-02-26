Сийярто: Украина шантажирует Венгрию, требуя оружия и денег за возобновление нефтяного транзита

Венгрии подтвердили, что физических или технических причин для остановки транзита нет

Фото: Максим Платонов

Украина признала, что блокирует поставки российской нефти в Венгрию по политическим причинам, и выдвинула требования о предоставлении оружия и денег за возобновление транзита. Об этом, как сообщает Magyar Nemzet, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По словам министра, представителю Венгрии в МИД Украины прямо сообщили, что физических или технических причин для остановки транзита нет. «Украинцы шантажируют Венгрию. В Киеве признали, что держат трубопровод закрытым по политическим причинам», — подчеркнул Сийярто.

Украинская сторона дала понять, что готова возобновить поставки нефти только в обмен на вооружение и финансовую поддержку. Однако Будапешт категорически отказался выполнять эти условия. «Венгрия не отправит украинцам деньги венгерских граждан и не будет поставлять оружие ради продолжения безнадежной войны», — заявил глава МИД.

Ранее экспертная Координационная группа Евросоюза провела заседание в Брюсселе и предложила Венгрии и Словакии альтернативный украинскому маршрут поставок нефти — через Адриатический трубопровод в Хорватии.



Рената Валеева