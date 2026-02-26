В Казани продлили льготу на летние веранды

В 2025 году в городе работало 128 веранд — против 50 до введения льготы

Фото: Мария Зверева

В Казани продлили льготный механизм, позволяющий владельцам кафе и ресторанов бесплатно размещать летние веранды на муниципальной земле. Мера поддержки малого бизнеса действует шестой год подряд.

По данным мэрии, если до введения льготы в 2019 году в городе работало 50 летних веранд, то в 2025 году их число достигло 128. Таким образом, показатель вырос в 2,5 раза.

Возможность бесплатной установки веранд была введена в 2020 году по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина как антикризисная мера. Ожидается, что в текущем сезоне количество заявок от предпринимателей продолжит расти.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По словам главы города, малый и средний бизнес формирует 42,5% валового территориального продукта и обеспечивает занятость трети работающих казанцев. Оборот малых предприятий в 2025 году, по предварительной оценке, составил 842 млрд рублей, из них 41 млрд рублей — в сфере общественного питания.

На 2025 год в Казани зарегистрировано более 86 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, свыше 4 тыс. из них работают в сфере общественного питания.



Ариана Ранцева