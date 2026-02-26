Прокуратура Татарстана добилась возбуждения дела после обрушений кровель в ряде районов республики

Зафиксированы повреждения кровли четырех сельхозпредприятий: «Тукаевский», «Племенной завод имени Ленина», «Тан» и «Менгер»

Прокуратура Татарстана провела проверки по фактам обрушения кровель жилых домов, детского сада, техникума и сельхозсооружений в нескольких районах республики. По итогам проверок в отношении ответственных лиц возбуждены уголовные и административные дела, сообщили в пресс‑службе прокуратуры региона.

В Московском районе Казани возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) в отношении должностных лиц ООО «УК ЖКХ Московского района». Основанием послужили обрушения кровель трех многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Шамиля Усманова, 33, улица Рахимова, 31 и улица Коломенская, 26.

После обрушения крыши здания Стародрожжановского детсада № 1 «Солнышко» возбуждено уголовное дело. Действия ответственных лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Руководителю исполкома района и заведующей детсадом вынесены представления. Дополнительно возбуждены административные дела:

по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства);

по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда);

по ч. 1 ст. 3.6 КоАП Татарстана (нарушение правил благоустройства) — в отношении заведующей детсадом за накопление снега на крыше и отсутствие мер по его уборке.

В Чистополе городская прокуратура инициировала возбуждение административного дела по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно‑эпидемиологических требований к эксплуатации помещений) в отношении врио директора ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им. Г. И. Усманова». Причина — обрушение кровли в учебном заведении из‑за несвоевременной очистки крыши от снега и наледи.

В Атнинском районе республики зафиксированы повреждения кровли четырех сооружений сельхозпредприятий: «Тукаевский», «Племенной завод имени Ленина», «Тан» и «Менгер». Прокуратурой внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения.



Рената Валеева