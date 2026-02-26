Новости общества

В Рыбно‑Слободском районе Татарстана в четыре раза увеличили выплаты молодым педагогам

15:55, 26.02.2026

Размер поддержки увеличен с 2 510 рублей до 10 000 рублей

Фото: Артем Дергунов

В Рыбно‑Слободском районе Татарстана выросли ежемесячные выплаты для молодых педагогов: размер поддержки увеличен с 2 510 рублей до 10 000 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов республики.

Ключевая цель нововведения — стимулировать привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях района.

Документ подписал исполняющий обязанности руководителя Давид Ризаев.

Напомним, в 2026 году в Татарстане на выплаты классным руководителям направят 3,3 млрд рублей. Деньги направят в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники», входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети».

Рената Валеева

