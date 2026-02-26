В Казани обсудили наследие Мусы Джалиля: в КФУ привезли Моабитские тетради поэта‑героя

Фото: Динар Фатыхов

В зале КФУ представили подлинные Моабитские тетради — 92 стихотворения и два отрывка, которые Муса Джалиль написал во время плена в немецкой тюрьме. Со знакомства с этим главным наследием поэта‑героя началась Всероссийская научная конференция, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Одним из открытий стало обнаружение в личном фонде поэта, который хранится в Казани, блокнота с иллюстрациями. Специалисты предполагают, что рисунки выполнены самим Джалилем и требуют подробного изучения. Среди изображений — небольшие зарисовки природы и образы девушек.

Среди ключевых тем конференции — история реабилитации Мусы Джалиля после войны. Поэт был объявлен предателем и врагом народа, в отношении него завели уголовно‑разыскное дело. При этом произведения из моабитского цикла публиковались, а сведения о его деятельности по противодействию планам нацистов постепенно накапливались.





Особое внимание на конференции уделили работе поисковых отрядов. В начале месяца в Национальный музей Татарстана передали типографский набор газеты «Отвага» и карикатуры из нее. Издание выпускала Вторая ударная армия в годы Великой Отечественной войны, и среди корреспондентов был Муса Джалиль. Экспонаты обнаружили во время раскопок в Новгородской области.



Рената Валеева