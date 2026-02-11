Источник: казанский «Рубин» интересуется футболистом «Ростова»

Миронов забивал команде из Казани в последнем матче 2025 года в РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов попал в сферу интересов казанского «Рубина». Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Миронов забил в ворота «Рубина» в последнем матче чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2025 году. 6 декабря его гол с пенальти помог «Ростову» переиграть казанскую команду со счетом 2:0.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Миронова в €1,2 млн. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до конца 2027 года.



26-летний Миронов в текущем сезоне провел за ростовчан 20 матчей, в которых забил два гола. На высшем уровне футболист выступает четвертый год — с момента дебюта за «Ростов».

Ранее стало известно, что «Рубин» этой зимой планирует укрепить позицию полузащитника. Информацию подтвердил главный тренер казанской команды Франк Артига. Интерес к трансферам связан с травмами Угочукву Иву и Далера Кузяева.

Зульфат Шафигуллин