Казанский «Ак Барс» сегодня может досрочно выйти в плей-офф КХЛ

Для этого необходимо, чтобы «Амур» проиграл в основное время «Трактору»

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» гарантирует себе участие в плей-офф Кубка Гагарина сегодня в случае поражения «Амура» в основное время от «Трактора». Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На данный момент «Ак Барс» набрал 73 очка в 54 матчах турнира и занимает третье место в Восточной конференции. «Амур» идет девятым на Востоке, отставая от казанской команды на 28 баллов. «Ак Барс» станет недосягаемым для хабаровчан, если дальневосточники проиграют «Трактору».

Матч «Амура» в Хабаровске стартует в 12.15 по московскому времени. При этом хабаровчане выиграли три из последних четырех игр в чемпионате. Сам «Ак Барс» сегодня не сыграет, ближайшая встреча казанцев — завтра, 12 февраля, с «Торпедо» в Казани.

Ранее в нынешнем сезоне участие в плей-офф Кубка Гагарина гарантировали «Металлург», «Авангард» и «Локомотив».

За все время существования КХЛ «Ак Барс» ни разу не пропустил розыгрыш плей-офф. Казанская команда трижды выигрывала Кубок Гагарина — в 2009, 2010 и 2018 годах.

Зульфат Шафигуллин