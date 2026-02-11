На Олимпиаде-2026 сегодня стартует мужской хоккейный турнир

Сборная России впервые в современной истории не участвует из-за отстранения

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на Олимпийских играх — 2026 в Милане стартует хоккейный турнир у мужских команд. Сборная России по хоккею впервые в современной истории отсутствует в числе участников из-за отстранения от международных соревнований.

В стартовом матче хоккейного турнира сыграют команды Словакии и Финляндии. Встреча начнется в 18.40 по московскому времени на арене «Санта Джулия» в Милане.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего в олимпийском хоккейном турнире у мужчин примут участие 12 сборных, поделенных на три группы по четыре команды.

На Олимпийских играх — 2022 сборная России дошла до финала, где уступила Финляндии со счетом 1:2. Четыре года назад россияне участвовали на турнире без флага и гимна командой Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев озвучил возможные сроки возвращения хоккейной сборной на международные турниры.

Зульфат Шафигуллин