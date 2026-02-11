Министр спорта Дегтярев назвал возможные сроки допуска России на турниры по хоккею

Глава ведомства заявил, что российская сторона планирует судиться для возвращения на международные хоккейные соревнования

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал примерные сроки возвращения российской сборной по хоккею на международные турниры. Глава ведомства подчеркнул, что в стране готовы судиться ради возвращения на хоккейные соревнования.

— С точки зрения конфликтов, замена сборной России по хоккею на олимпийском турнире сборной Франции — это просто дичь. То есть президент ИИХФ француз Люк Тардиф не ставит на голосование наш вопрос, отбивается от России, чтобы его родная Франция зашла как команда. Это дичь. Но, думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться, долбать их в пух и прах, — заявил Дегтярев в эфире передачи «Центральный Канал».

взято с сайта kremlin.ru

Сборные России по хоккею отстранены от международных соревнований с весны 2022 года. Последний раз российская команда выступала на мировой арене в хоккейном турнире на Олимпиаде-2022, где заняла второе место, уступив в финале Финляндии (1:2). При этом россияне тогда участвовали под логотипом Олимпийского комитета России (ОКР) по решению Спортивного арбитражного суда по делу «ВАДА против РУСАДА».

Сборная России по хоккею пропускает Олимпийские игры — 2026 в Италии из-за введенных санкций.

Зульфат Шафигуллин