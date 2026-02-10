Новости спорта

07:09 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Татарстанский лыжник Коростелев не прошел отбор в олимпийском спринте

12:58, 10.02.2026

В квалификационном заезде он не вошел в тридцатку сильнейших

Татарстанский лыжник Коростелев не прошел отбор в олимпийском спринте
Фото: Динар Фатыхов

Российский лыжник Савелий Коростелев не смог пройти квалификацию спринтерской гонки на Олимпийских играх.

В отборочном заезде спортсмен показал результат 3 минуты 19,88 секунды, что не позволило ему войти в число 30 лучших участников.

Ранее «Реальное время» писало, что соперник Коростелева срезал трассу и стал вторым в гонке — французу дали только желтую карточку.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Спорт Татарстан

Новости партнеров

Читайте также