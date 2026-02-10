Татарстанский лыжник Коростелев не прошел отбор в олимпийском спринте
В квалификационном заезде он не вошел в тридцатку сильнейших
Российский лыжник Савелий Коростелев не смог пройти квалификацию спринтерской гонки на Олимпийских играх.
В отборочном заезде спортсмен показал результат 3 минуты 19,88 секунды, что не позволило ему войти в число 30 лучших участников.
Ранее «Реальное время» писало, что соперник Коростелева срезал трассу и стал вторым в гонке — французу дали только желтую карточку.
