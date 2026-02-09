Татарстан поддерживает своих лыжников Непряеву и Коростелева билбордами

«Ребята, мы с вами!» — написала пресс-служба Минспорта РТ

В Казани стартовала акция поддержки местных спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2026 года. На городских билбордах появились специальные рекламные баннеры в поддержку лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой.



Савелий Коростелев и Дарья Непряева представляют Татарстан на соревнованиях и являются одними из сильнейших лыжников страны. Сейчас они находятся на Играх в Италии. Савелий Коростелев в скиатлоне на Олимпиаде в Италии финишировал четвертым с отставанием от бронзового призера в 1,5 секунды. Подробности — в материале «Реального времени». Непряева же заняла 17-е место в женском скиатлоне на Олимпиаде.

Ранее появилась информация, что Коростелев пропустит соревнование, чтобы сэкономить силы. Спринтерские гонки классическим стилем среди мужчин и женщин состоятся 10 февраля в Италии.



Наталья Жирнова