Татарстанский лыжник Коростелев не пропустит спринт на Олимпиаде-2026

15:57, 09.02.2026

Ранее появилась информация, что спортсмен может сняться для экономии сил

Фото: Динар Фатыхов

Источник РИА «Новостей» опроверг информацию о том, что Савелий Коростелев снимется с олимпийского спринта в Италии.

— Сниматься не планирует, Савелий очень хочет бежать спринт, — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее появилась информация, что спортсмен пропустит соревнование, чтобы сэкономить силы. Спринтерские гонки классическим стилем среди мужчин и женщин состоятся 10 февраля в Италии.

Напомним, что Савелий Коростелев в скиатлоне на Олимпиаде в Италии финишировал четвертым с отставанием от бронзового призера в 1,5 секунды. Подробности — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

