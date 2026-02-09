Татарстанский лыжник Коростелев не пропустит спринт на Олимпиаде-2026
Ранее появилась информация, что спортсмен может сняться для экономии сил
Источник РИА «Новостей» опроверг информацию о том, что Савелий Коростелев снимется с олимпийского спринта в Италии.
— Сниматься не планирует, Савелий очень хочет бежать спринт, — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее появилась информация, что спортсмен пропустит соревнование, чтобы сэкономить силы. Спринтерские гонки классическим стилем среди мужчин и женщин состоятся 10 февраля в Италии.
Напомним, что Савелий Коростелев в скиатлоне на Олимпиаде в Италии финишировал четвертым с отставанием от бронзового призера в 1,5 секунды. Подробности — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».