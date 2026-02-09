СМУ-88 третий год подряд становится генеральным партнером Детской лиги РТ по триатлону

В Казани стартовал сезон Детской лиги по триатлону при поддержке группы компаний «СМУ-88»

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

При поддержке группы компаний «СМУ-88» в Казани стартовал новый сезон республиканских соревнований Детской лиги по триатлону (0+). Восемь этапов соревнований будут проходить в течение года в Республике Татарстан среди мальчиков и девочек от 7 до 12 лет.

Первый этап соревнований прошел накануне на Центральном стадионе Казани. Участники преодолели лыжную и беговую трассы зимнего дуатлона, общей протяженностью до 3 км. Заявки на участие подали около 150 юных спортсменов.

«Поддержка Детской лиги по триатлону стала для нас доброй традицией. Мы вместе уже третий сезон и видим, как на наших глазах растут чемпионы. Ребята, которые начинали свой путь два года назад, сегодня показывают совсем другой уровень мастерства и характера. Думаю, в этом году нас ждет еще больше участников, искренних эмоций и личных побед», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Следующие этапы соревнований включают в себя, помимо зимнего дуатлона, триатлон, акватлон и дуатлон-кросс. Второй этап по акватлону пройдет в апреле. Подвести итоги детской лиги планируется в декабре 2026 года в Казани.

Напомним, Детская лига РТ по триатлону проводится с 2020 года Федерацией триатлона РТ при поддержке правительства Татарстана, мэрии Казани и Центра спортивной подготовки сборных команд России. В 2024 году генеральным партнером Детской лиги стала группа компаний «СМУ-88». Всего в прошлом году в республиканских соревнованиях лиги приняло участие более 1700 юных триатлонистов. В декабре 2025 года за системный вклад в развитие детских спортивных инициатив СМУ-88 стало «Партнером года» Мэрии Казани. Статус присвоили на ежегодной премии «Спортивная Казань».