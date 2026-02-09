Массовая драка произошла между игроками ФК «Крылья Советов» и «КАМАЗ» на товарищеском матче

В результате произошедшего клубы приняли решение не продолжать матч и отменили проведение второго тайма

Фото: скриншот трансляции матча

Во время проведения товарищеского матча между футбольными клубами «Крылья Советов» и «КАМАЗ» в Турции произошла драка между игроками. Инцидент случился во время первого тайма при счете 1:0 в пользу челнинцев.

Конфликт начался с агрессивного действия бывшего защитника «Спартака» Рассказова, который нанес удар головой игроку «КАМАЗа» Ревазову, разбив ему лицо до крови. После этого на поле произошла массовая потасовка с участием футболистов и персонала обеих команд.

В результате произошедшего клубы приняли решение не продолжать матч и отменили проведение второго тайма. Матч так и остался неоконченным с промежуточным счетом 1:0 в пользу «КАМАЗа».



Наталья Жирнова