Лыжница из Татарстана выбыла в квалификации олимпийского спринта

12:36, 10.02.2026

Дистанцию 1,5 км она прошла за 3 минуты 51,7 секунды

Фото: скриншот из видео «Дарья Непряева | Лыжные гонки | Олимпиада-2026 | Профайл» с канала «Okko Спорт»

Российская лыжница Дарья Непряева, представляющая Татарстан на внутренних соревнованиях, не вошла в число 30 лучших участниц спринта классическим стилем на Олимпийских играх в Италии. В квалификации спортсменка показала 35-й результат.

Непряева преодолела дистанцию 1,5 км за 3 минуты 51,7 секунды, уступив победительнице квалификации, шведке Линн Сван, 15,3 секунды.

Ранее «Реальное время» писало, что Савелию Коростелеву не хватило до медали полутора секунд.

Ариана Ранцева

