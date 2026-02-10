Лыжница из Татарстана выбыла в квалификации олимпийского спринта

Дистанцию 1,5 км она прошла за 3 минуты 51,7 секунды

Российская лыжница Дарья Непряева, представляющая Татарстан на внутренних соревнованиях, не вошла в число 30 лучших участниц спринта классическим стилем на Олимпийских играх в Италии. В квалификации спортсменка показала 35-й результат.

Непряева преодолела дистанцию 1,5 км за 3 минуты 51,7 секунды, уступив победительнице квалификации, шведке Линн Сван, 15,3 секунды.

Ранее «Реальное время» писало, что Савелию Коростелеву не хватило до медали полутора секунд.



Ариана Ранцева