Лыжница из Татарстана выбыла в квалификации олимпийского спринта
Дистанцию 1,5 км она прошла за 3 минуты 51,7 секунды
Российская лыжница Дарья Непряева, представляющая Татарстан на внутренних соревнованиях, не вошла в число 30 лучших участниц спринта классическим стилем на Олимпийских играх в Италии. В квалификации спортсменка показала 35-й результат.
Непряева преодолела дистанцию 1,5 км за 3 минуты 51,7 секунды, уступив победительнице квалификации, шведке Линн Сван, 15,3 секунды.
Ранее «Реальное время» писало, что Савелию Коростелеву не хватило до медали полутора секунд.
