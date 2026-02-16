Армейский фильтр, «выборы» судей и запрос на справедливость: в Казани оценили резервы укрепления Фемиды

Председатель суда Татарстана заявил о сдерживании кадрового голода, а новый председатель ККС советовал доверять супругам

Фото: Динар Фатыхов

За что судью из Елабуги досрочно лишили полномочий, почему новички Фемиды прощаются с мантиями, не проработав и года, и как на фоне строительных и электронных рекордов правосудия обеспечить доступную гражданам телефонную связь с судами? Эти вопросы обсуждали на итоговой отчетно-выборной конференции судейского сообщества Татарстана с участием высоких гостей. Уже без них с помощью мандатов, бюллетеней и урн для голосования избирали тех, кто в ближайшие четыре года будет принимать экзамены на должность судьи и решать — достоин ли кандидат участвовать в конкурсе на судейскую, а то и председательскую вакансию в городском (районном) суде Татарстана.

Чем судейские выборы отличаются от других

Местом выборов и совещания судей республики на один день стал Верховный суд Татарстана, точнее помещение атриума.

Две урны для голосования установили недалеко от статуи Фемиды. На одной была надпись — «Экзаменационная комиссия», на другой — «Квалификационная коллегия». Кандидатов в эти выборные органы судейского сообщества определили заранее — по квотам для федеральных и Арбитражного суда республики, однако каждому из 160 участников отчетно-выборной конференции нужно было проставить в двух бюллетенях галочки — в графах «за» или «против» — по каждому претенденту. Такой формат голосования на судейских «выборах» предусмотрен законодательством.

Тайным голосованием избирали состав экзаменационной комиссии и Квалифколлегии судей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

У опечатанных урн дежурили судебные приставы, которые потом помогли унести этот реквизит с бюллетенями в комнату, где работала счетная комиссия. После объявления результатов новые составы Квалифколлегии судей Татарстана и комиссии по приему экзамена на должность судьи удалились для проведения выборов председателей. А позже поделились итогами — ККС в ближайшие четыре года будет возглавлять председатель состава уголовной коллегии Верховного суда РТ Роман Давыдов, ранее работавший в коллегии первым зампредом. Ну а главным экзаменатором выбрали судью ВС Татарстана Вадима Шарифуллина, который также работает доцентом на кафедре теории и истории государства и права юрфака КФУ.

Айдара Галиакберова избрали главой Совета судей РТ на второй срок. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается ключевого поста в системе Фемиды — председателя Совета судей Татарстана, то на него повторно избрали зампреда Верховного суда РТ по гражданским делам Айдара Галиакберова. При этом за состав Совета делегаты конференции голосовали открыто — мандатами в зале.

Иски за «волокиту» и усложнение дел

Ввиду затратных по времени выборных процедур часть конференции, посвященную итогам-2025, с участием ВИП-гостей была лаконичной. Ради мероприятия судьи сменили традиционные мантии на специальные мундиры, а почти все руководители силового блока республики, напротив, предпочли прийти в штатском. Исключением стал разве что главный судебный пристав республики Анвар Закиров.

Выступая с докладом, председатель Верховного суда республики Азат Гильмутдинов сообщил — Татарстан входит в пятерку самых загруженных, по количеству рассмотренных судами дел, регионов страны. При этом в целом есть тенденция к снижению их количества — в 2025-м через федеральные и мировые судьи республики прошли чуть более 1 млн дел, на 200 с лишним тысяч меньше, чем годом ранее.

Лишь по четырем искам о компенсации за нарушение разумных сроков на рассмотрение дел Верховный суд РТ вынес решения об отказе Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Верховном суде РТ снижение затронуло все категории, за исключением административных исков, которых стало больше аж на 38% — в первую очередь, благодаря активной позиции прокуратуры. В целом снижение количества поступающих дел Азат Гильмутдинов объяснил изменениями в законодательстве, но дал понять — работы меньше не стало:

— В настоящее время почти не осталось дел, которые можно было бы рассмотреть за одно судебное заседание, — суды перегружены сложнейшими объемными делами.

Озабоченность, по его мнению, вызывает и тот факт, что 654 гражданских дела апелляционная инстанция Верховного суда РТ за год рассмотрела по правилам первой инстанции, восполняя недоработки районных и городских судов. Годом ранее таких дел было почти на 20% меньше.

Ситуацию с кадрами в аппаратах судов на конец 2025-го глава ВС Татарстана назвал «более контролируемой». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из категорий рассматриваемых дел акцент докладчик сделал лишь на одной — за год ВС Татарстана разобрал 235 исков о компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства и необоснованными признал лишь четыре из них.

Кадровый голод отступает?

Впервые за последние годы с трибуны прозвучала информация о частичном решении одной из самых серьезных проблем Фемиды. Говоря о кадровом голоде, Азат Гильмутдинов сообщил — к концу 2025-го «ситуация стала более контролируемой»: аппараты городских судов укомплектованы на 95% (1015 из 1072, предусмотренных по штату), в мировых нехватка секретарей и помощников составила лишь 1%.

«Вы — молодцы! Смогли создать в своих коллективах доброжелательную атмосферу, дружные и сплоченные коллективы», — поблагодарил выступающий председателей судов и судей.

В Татарстане идут конкурсы на замещение должностей председателей в девяти судах. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наличие вакансий на должности самих судей глава ВС Татарстана объяснил лишь длительностью процедур отбора и назначения. «Достойные кадры у нас имеются», — подчеркнул он.

В свою очередь глава управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов отметил — в настоящее время в Татарстане не заняты 14 вакансий мировых судей и 53 — федеральных, в том числе свободны должности 9 председателей и 5 заместителей в районных, городских судах. И за год систему покинули 255 секретарей и помощников. «Призываю Вас к бережному отношению к коллективу суда — как к судьям, так и к работникам аппарата!» — обратился к председателям судов Салихов и призвал прилагать усилия для карьерного роста последних, считая, что из них выйдут наиболее опытные и подготовленные кандидаты на должности судей.

Чуть позже зампред экзаменационной комиссии Ленар Валишин подтвердил этот довод, назвав помощников судей еще и самыми целеустремленными кандидатами. Он сообщил — среди всех сдавших профильный экзамен помощники составляют больше 60%.

По словам Ленара Валишина, судейский экзамен женщины сдают значительно лучше мужчин. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В своем выступлении Валишин подчеркнул и гендерное неравенство участников судейских экзаменов — женщин больше, чем мужчин, да и процент сдавших экзамен дам значительно выше. «В 2025-м — более чем в два раза, — сообщил зампред комиссии и развеселил зал следующей фразой. — Напрашивается неутешительный для мужчин, но единственный вывод — женщины у нас не только решительнее, но и умнее».

По его словам, в 2024-м сдать экзамен с первого раза смогли лишь 39% допущенных к нему, в 2025-м таких было уже больше половины (53%). В прежние годы число удачливых доходило до 65%, однако, по словам Валишина, снижение объясняется принятыми мерами: «Некоторые кандидаты были уличены в попытке нечестного способа сдачи, с помощью шпаргалки или мобильного». Сыграла свою роль и разработка новых билетов, взамен прежних, что были скомпрометированы на федеральном уровне, когда утекли в Сеть.

Ошибки в декларациях и доверие женам и мужьям

Сдача профильного экзамена — лишь первый этап для претендентов на вакансии судей. Следующий начинается с подачи заявлений и объемного пакета документов для участия в конкурсе, объявленном Квалифколлегией судей РТ. За два последних года рекомендации к назначению получили 203 из 244 заявителей. При этом для проверки достоверности представленных сведений ККС РТ отправила более 7 тысяч запросов — в том числе касаемо имущества кандидата и его близких родственников.

На конференции озвучили самые распространенные причины отказа к назначению уже рекомендованных кандидатов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За те же два года кадровую комиссию при президенте РФ не прошли 12 одобренных на региональном уровне кандидатов — пятеро в 2024 году и семеро в 2025-м. «При этом 9 из 12 отклоненных кандидатов являлись действующими судьями, к сожалению. Данный факт свидетельствует, что из года в год требования к кандидатам, независимо от их статуса, повышаются», — заметил Роман Давыдов, спустя два часа после этого доклада возглавивший работу Квалифколлегии судей РТ. Напомнил и основные причины отказа:

нарушение законодательства о противодействии коррупции (включая недостоверные сведения о доходах и имуществе, несоответствие доходов расходам у родни кандидата и нарушения при приобретении прав на недвижимость);

неурегулированный конфликт интересов (рассмотрение кандидатами дел с участием организаций родственников-свойственников);

неполнота анкетных данных о себе и родне;

низкое качество работы;

наличие судимых и привлекавшихся к уголовной ответственности родственников;

нарушение ФЗ о воинской обязанности и военной службе.

Участниками конференции стали Алексей Новиков и Эдуард Сафонов — действующий и бывший председатели Казанского военного суда. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Комментируя последний пункт, Давыдов отметил — это одна из основных причин отказа к назначению. Желающий стать судьей из числа не служивших должен иметь на то законные и документально подтвержденные основания — будь то право на отсрочку от призыва или освобождение от него: «Неустранимые сомнения рассматриваются как препятствия для рекомендации к назначению». Кандидаты должны быть готовы, что их слова будут перепроверять с помощью запросов в военную прокуратуру.

Есть и положительный момент — если раньше проваливший «армейский» фильтр автоматически лишался права заявляться на новые конкурсы, то теперь, доказав законность своей отсрочки-освобождения, кандидаты в следующий раз могут получить рекомендацию. Такие примеры в республике уже есть, сообщил Давыдов. Что касается конфликта интересов, то тут докладчик высказал рекомендацию — не претендовать на вакансии в тех судах, где традиционно рассматривают споры организаций, с которыми ранее был связан кандидат.

Также новый руководитель ККС остановился на ошибках в декларациях, упомянув пробелы по части общих детей, братьев и сестер, неверное указание площади и оснований для покупки имущества, забытые доли родни в уставном капитале организаций, отсутствие сведений об участии в долевом строительстве и имуществе в пользовании.

Чтобы завалить проверку деклараций, достаточно попытаться подсчитать свои доходы самостоятельно, — убеждал коллег Роман Давыдов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Недоумение проверяющих традиционно вызывают и ошибки в справках о доходах, которые порой почему-то подают не за 12 месяцев, а за больший период.

«Вместо того, чтобы взять справку 2НДФЛ за отчетный период, справку Фонда соцстраха, многие кандидаты верят на слово своим супругам. Ну верить надо бы, но не в этом вопросе», — под смешки из зала сообщил Роман Давыдов, пояснив, что такими самостоятельными расчетами по электронным СМС от банков кандидаты сами обрекают себя на получение отрицательного заключения.

Не всегда добровольные отставки и запрос на справедливость

К слову, по данным ККС, не все новички системы, назначенные судьями в 2024—2025 годах смогли справиться с нагрузкой — некоторые не отработали и 12 месяцев и попросили прекратить их полномочия. Также Квалифколлегия лишила статуса семерых судей в отставке, которые занимались деятельностью, несовместимой с данным статусом.

Двое судей из Елабужского городского суда и Приволжского райсуда Казани получили предупреждения по дисциплинарной линии — за систематическое нарушение процессуального законодательства и норм права при рассмотрении дел, их коллега из мировых судей получил замечание за нарушение Кодекса судейской этики.

«За каждой процессуальной бумагой — человеческие судьбы», — подчеркивал на заседании глава ВС Татарстана Азат Гильмутдинов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Кроме того, решением Квалифколлегии от 28 января 2026 года на судью Подноскова из Елабужского суда наложено взыскание в виде досрочного прекращения деятельности судьи — за совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в систематическом нарушении норм действующего законодательства при рассмотрении административных и гражданских дел», — поделился с присутствующими Давыдов, отметив, что в 2023-м этот судья уже привлекался к дисциплинарной ответственности, но «ситуацию исправить не смог».

— Качество правосудия напрямую зависит от профессионализма, честности и ответственности каждого из нас, — подчеркнул в своем докладе глава ВС Татарстана и напомнил слова председателя Верховного суда страны — «у людей есть явный запрос на справедливость».

Азат Гильмутдинов пожелал собравшимся в наступившем году «неукоснительного следования закону и принципу независимости при рассмотрении каждого дела — чтобы каждое решение было прочной опорой для общественного доверия», а еще — «повышенной чуткости и внимания к обращениям граждан», ведь «за каждой процессуальной бумагой — человеческие судьбы...»

ВКС — в каждый зал, биометрия — в проекте

Второй год подряд глава УСД по Татарстану Зявдат Салихов поднимает на итоговом совещании судей вопрос о телефонной связи: «Необходимо обеспечить своевременную и непрерывную возможность участникам процесса получать информацию по телефонным номерам суда, а также работу приемной суда в течение всего рабочего времени».

Зявдат Салихов просил обратить внимание на публикацию решений на сайтах судов и доступ по телефонам. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не все в порядке и с электронным правосудием. Мониторинг показал, что в 2025 году каждый второй судебный акт по уголовным и административным делам и каждый седьмой по гражданским либо не был опубликован на официальном сайте суда, либо публиковался с нарушением установленного срока, либо размещался по ошибке.

Есть проблема и с бумажными архивами ввиду отсутствия свободных площадей для хранения дел и документов. В среднем по судам Татарстана загрузка архивных площадей составляет 75%, при этом в начале 2025-го она была значительнее — 83%. По мнению Салихова, в основе проблемы — отсутствие контроля за этим вопросом со стороны руководителей судов, которое влечет невыполнение требований по своевременному уничтожению дел с истекшими сроками хранения, причем отсутствие в некоторых судах описей дел постоянного срока хранения оборачивается несоответствием актов об уничтожении требованиям Госархива РТ.

При этом за 2025-й районные и городские суды республики отправили участникам процессов больше миллиона электронных заказных писем (втрое больше, чем в 2024-м). Рост обусловлен внедрением государственной электронной почтовой системы, которая отправляет нужное письмо адресату на его аккаунт в «Госуслугах» — в случае его регистрации на этом ресурсе.

Потерпевших по делу Finiko из других субъектов РФ допрашивают по видеосвязи. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Интеграцию с «Госуслугами» имеет и внедряемая с прошлого года при поддержке властей РТ татарстанская платформа для веб-конференций. На стадии проработки — подключение к единой биометрической системе, которая даст возможность установить личность участника процесса удаленно. Пока для такой идентификации иногороднему участнику предлагают прийти в суд по месту жительства с паспортом и оттуда подключиться к проходящему в татарстанском суде процессу. Именно в таком формате Вахитовский суд Казани сейчас допрашивает потерпевших по делу Finiko.

В планах на 2026-й поставка комплекса видеосвязи в каждый зал заседаний районных и городских судов республики.

Электронное взаимодействие между ведомствами также требует отладки. По словам начальника УСД в РТ, в прошлом году суды республики столкнулись с рядом проблем с возбуждением исполнительных производств по электронным исполнительным листам. Приходилось дублировать не только сами листы, но и письма с предложениями в региональное управление службы приставов. Заметим, от оперативности наложения ареста в качестве обеспечительных мер по искам зависит, не уплывут ли до принятия решения активы, на которые может быть обращено взысканию.

Киберпреступность и новые храмы Фемиды

В своем выступлении Зявдат Салихов поблагодарил главу республики за участие в федеральной программе «Строительство», по которой за 8 месяцев в автограде возвели семиэтажное здание второй очереди Набережночелнинского суда, а на улице Правосудия в Казани появился пятиэтажный (вместе с цоколем) храм Фемиды для Кировского райсуда. Последний пока работает в тестовом режиме. Переезд из старого здания на Шоссейной еще не завершен. Заказчиком обоих объектов выступал Госжилфонд при раисе республики, месяц назад объекты были переданы в безвозмездное пользование судебной системе, сейчас идет процесс по их выкупу в собственность РФ.

Рустам Минниханов анонсировал капремонты зданий мировых судей на пять лет вперед. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего за 13 лет в Татарстане построено и отремонтировано 13 зданий районных (городских) судов, среди которых четыре изначально строились по федеральной целевой программе. Помощь республики в этом вопросе Салихов назвал колоссальной.

Присутствующий на конференции Рустам Минниханов сообщил, что в ближайшие пяти лет Татарстан намерен вложить более 1,3 млрд рублей в капремонт зданий мировых судей, план на 2026-й — отремонтировать 11 таких объектов.

Также глава РТ напомнил — еще прошлой осенью у граждан и организаций появилась возможность направлять обращения к мировым судьям с портала «Госуслуги». Тысяча человек этим уже воспользовались.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдельно остановился Минниханов на киберпреступности, использовании инструментов искусственного интеллекта и криптовалюте как предмете хищения либо легализации похищенного. «Такие дела требуют выработки единых подходов к квалификации деяний и назначению наказаний, — считает он. — Крайне важно обеспечить защиту прав граждан в этом вопросе».

Минута молчания и медаль судье по делу поволжского душителя

Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» на конференции вручили недавно отметившему 70-летие Ринату Сафину — бывшему председателю двух райсудов Казани, экс-главе совета судей республики. На его счету — и оправдания, и приговоры о смертной казни.

Судья в отставке Ринат Сафин недавно отметил 70-летний юбилей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Медалями ордена «За заслуги перед РТ» Рустам Минниханов наградил действующих судей, в том числе председателя состава коллегии по гражданским делам Ирека Мавлетдинова и предсостава уголовной коллегии Ильфира Салихова, в свое время выносившего приговоры по делам ОПС «Жилка» и поволжского душителя бабушек Радика Тагирова, получившего пожизненный срок.

Званий «Заслуженный юрист Татарстана» были удостоены несколько судей Верховного суда РТ — в частности, Булат Абдуллаев, Марина Сафина, Ольга Мигунова, а также судья Лаишевского райсуда Фания Ширшлина.

Медаль Ордена «За заслуги перед РТ» получил предсостава Верховного суда республики Ильфир Салихов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Примечательно, что вторая часть заседания — без гостей — началась с минуты молчания. Собравшие почтили память ушедших коллег, начиная с экс-главы Верховного суда РФ Ирины Подносовой и экс-судьи ВС Татарстана Мурмана Силагадзе.

