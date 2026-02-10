Реконструкция трамплинов в Лениногорске завершится к декабрю 2026 года

Ранее сообщалось, что на работы выделят 263 млн, а глава Лениногорского района поделился эскизами проекта

Реконструкция трамплинов в Лениногорске завершится к 1 декабря 2026 года. Примечательно, что глава Лениногорского района в 2025 году сообщал, что работы растянутся на 2 года.

На работы выделят 263 млн, соответствующие документы на финансирование реконструкции недавно появились на сайте госзакупок.

Судя по списку работ, трамплины будут почти полностью перестраивать: предполагается устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций и т. д.

Наталья Жирнова